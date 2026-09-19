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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный

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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 7
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 8
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 9
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 10
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 11
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 7
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 8
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 9
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 10
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 11
  • Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 200 руб.  4 018 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425825
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Характеристики

Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, кг.
2.59

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный

Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ultramounts
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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