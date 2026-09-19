Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%2 200 руб. 4 018 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425825
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, кг.
2.59
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 905 (макс.30кг) черный
Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Место крепления
настенный
Цвет
черный
Расстояние от стены (потолка), мм
49
Регулировка
наклон, поворот
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.
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