Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-SU4601-B черный

Благодаря особой форме рамы и специальным втулкам кронштейн подходит для телевизоров с объемными динамиками на тыльной стороне и изогнутым экраном. Адаптер кронштейна выполнен в форме рамы. При установке телевизора на кронштейн не закрываются разъемы для подключения проводов. Такая конструкция кронштейна беспрепятственно позволит подключать к телевизору любую вашу технику. В комплектацию входят специальные втулки для телевизора с выступами. Такие втулки делают возможным размещение телевизора с любой тыльной стороной. Кронштейн подойдет для телевизора с изогнутым экраном или с мощными динамиками. Кронштейн закреплен к телевизору при помощи специального винта. Такая фиксация не позволит упасть вашему телевизору, даже если вы случайно заденете его. Вы будете уверены в надежности кронштейна. Кронштейн позволяет поворачивать телевизор от 120? до 180? в зависимости от его диагонали. Такой поворот обеспечивает широкий обзор из любого места в комнате. Смело устанавливайте кронштейн для телевизора в углу комнаты. Кронштейн позволяет наклонять телевизор от –15? до +15?. Конструкция кронштейна обеспечивает надежную фиксацию выбранного вами положения даже для самого тяжелого телевизора. Кронштейн имеет увеличенное основание по размеру и толщине металла (3 мм). Такое основание сконструировано для равномерного распределения нагрузки на стену и на кронштейн. Благодаря этому кронштейн может выдержать любую технику весом до 35 кг. Крепежные отверстия специальной формы и пузырьковый уровень помогут избежать неточностей и погрешностей при монтаже кронштейна. Но даже если что-то пошло не так во время установки, вы с легкостью можете исправить ошибку функцией тонкой регулировки по горизонтали. Декоративные накладки скроют все крепежные элементы.