Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-LH08-AL (макс.8кг) серебряный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
13 - 27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-79%3 140 руб. 14 899 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408392
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
13 - 27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х15
Вес, кг.
6.8
Описание товара Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-LH08-AL (макс.8кг) серебряный
Кронштейн для монитора и ноутбука Cactus CS-VM-LH08-AL серебристый 13-27 макс.8кг настольный поворот и наклон
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Цвет
серебристый
Диагональ телевизора, дюйм
13 - 27
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Кронштейн для монитора и ноутбука Cactus CS-VM-LH08-AL серебристый 13-27 макс.8кг настольный поворот и наклон
Кронштейн для мониторов Cactus CS-VM-LH08-AL (макс.8кг) серебряный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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