Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-16 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на ±20°, и выдвигать на 92 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-16 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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