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Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный) купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)

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Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55&quot; (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
2 240 руб.  4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290991
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х24х10
Вес, кг.
2.55

Описание товара Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)

Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-16 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на ±20°, и выдвигать на 92 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-16 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный)




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-55
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX DIX-16 BLACK надёжно удержит экран размером 22-55 дюйма и весом 30 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонно-поворотная регулировка позволит наклонять вверх и вниз на ±15°, поворачивать влево и вправо на ±20°, и выдвигать на 92 мм. Кронштейн подходит для большинства телевизоров популярных брендов, таких как Samsung, LG, Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba, Яндекс, Sber, KIVI, Xiaomi Mi, TCL, SUPRA, Hyundai, Erisson, Horizont, JVC, Thomson, HAIER, BBK, Витязь, Веко, BQ, OZON, SkyLine, Pioneer, Philips, Rolsen, Harper, Hisense, Hitachi, Polarline, Prestigio и других. Крепёжные отверстия изготовлены по стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн KROMAX DIX-16 BLACK демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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Отзывы


Кронштейн настенный Kromax DIX-16 22-55" (наклон -15°/+15°, поворот -20°/+20°, до 30 кг,черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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