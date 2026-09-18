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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15"-42" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15"-42" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15&quot;-42&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15&quot;-42&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Максимальная нагрузка, кг
25
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15&quot;-42&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15&quot;-42&quot; макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 220 руб.  2 268 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325455
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15"-42" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Высокая адаптивность, стильный дизайн кронштейна для телевизора KROMAX OPTIMA-204 позволяют использовать указанную модель в спорт-барах, ресторанах, холлах офисных зданий. Этапы проведения монтажа не представляют серьезных трудностей за счет простой конструкции и наличия необходимых крепежей. После завершения работ телевизор можно поворачивать до -90/+90 градусов, наклонять на +5/-12 градусов.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15"-42" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75х75, 100х100, 200х100, 200х200
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-42
Максимальная нагрузка, кг
25
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая адаптивность, стильный дизайн кронштейна для телевизора KROMAX OPTIMA-204 позволяют использовать указанную модель в спорт-барах, ресторанах, холлах офисных зданий. Этапы проведения монтажа не представляют серьезных трудностей за счет простой конструкции и наличия необходимых крепежей. После завершения работ телевизор можно поворачивать до -90/+90 градусов, наклонять на +5/-12 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-204 черный 15"-42" макс.25кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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