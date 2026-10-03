Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный
Кронштейн Kromax Casper-204 разработан для ЖК-телевизоров и компьютерных мониторов, диагональ которых входит в диапазон от 15" до 40" (от 38 до 102 см), а масса не превышает 30 кг. Расстояние до стены можно довольно просто отрегулировать между 5.7 и 41 см. Кроме того, модель позволяет поворачивать экран до 180 градусов из стороны в сторону, на 5 вверх и на 15 вниз. Прочная стальная конструкция Kromax Casper-204 укомплектована установочными элементами по стандарту VESA 75х75 мм, 100х100 мм, 200х100 мм и 200х200 мм. Монтаж крепления не станет проблемой даже для непрофессионала и не потребует лишних усилий: в Casper-204 встроен водяной нивелир, позволяющий легко определить нужное положение крепления. Съемная крепежная пластина также удобна при установке. Благородный черный позволяет модели легко включиться в любой интерьер.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 690 руб. 3 583 руб.423 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax FLAT-2 черный 32"-90" макс.65кг ...
-
В наличииЦена 1 700 руб. 5 088 руб.425 руб. в СплитКронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M042-D черный
-
В наличииЦена 1 730 руб. 3 451 руб.433 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 878 черный 32"-55" макс....
-
В наличииЦена 1 740 руб. 3 239 руб.435 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder T3929-B черный
-
В наличииЦена 1 740 руб. 3 254 руб.435 руб. в СплитКронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный
-
В наличииЦена 1 760 руб. 3 081 руб.440 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг ...
-
В наличииЦена 1 780 руб. 5 130 руб.445 руб. в СплитКронштейн для мониторов ЖК Buro M042 черный 17"-27" макс.8кг кре...
-
В наличииЦена 1 780 руб. 3 735 руб.445 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax IDEAL-2 черный 32"-90" макс.55кг...
-
В наличииЦена 1 780 руб. 3 154 руб.445 руб. в СплитКронштейн для мониторов ЖК Buro BU-M051-M черный
-
В наличииЦена 1 790 руб. 3 344 руб.448 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder PTS-4006 черный
-
В наличииЦена 1 800 руб. 3 057 руб.450 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax Casper-203 черный
-
В наличииЦена 1 800 руб. 3 944 руб.450 руб. в СплитКронштейн для телевизора Ultramounts UM 870W (макс.30кг) белый
Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax CASPER-204 черный