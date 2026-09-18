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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32&quot;-90&quot; макс.60кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Максимальная нагрузка, кг
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 730 руб.  3 081 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325479
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 75x75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х19х5
Вес, кг.
2.92

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный

KROMAX STAR-11 надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 60 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция KROMAX STAR-11 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 88, 90 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-11 изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-11 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-11 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 75x75
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Максимальная нагрузка, кг
60
Страна производитель
Китай
Описание
KROMAX STAR-11 надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 60 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция KROMAX STAR-11 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 88, 90 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-11 изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-11 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-11 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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