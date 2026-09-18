Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax STAR-11 серый 32"-90" макс.60кг настенный фиксированный
KROMAX STAR-11 надёжно удержит экран размером 32-90 дюйма и весом 60 кг. Простая и интуитивно понятная конструкция KROMAX STAR-11 идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Кронштейн подходит для большинства телевизоров диагональю 40, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 88, 90 дюймов популярных брендов. Крепёжные отверстия KROMAX STAR-11 изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию KROMAX STAR-11 входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации KROMAX STAR-11 демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
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