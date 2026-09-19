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Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) купить с доставкой в Москве
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Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный)

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Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 1
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 2
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 3
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 4
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 5
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 6
Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
18
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 1
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 2
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 3
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 4
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 5
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 6
  • Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32&quot;(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-67%
3 130 руб.  9 396 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 368649
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х13
Вес, кг.
2

Описание товара Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный)

Настольный кронштейн ONKRON D221E подходит для двух мониторов диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 – 81,28 см) и весом от 2 до 9 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы. Портретная и альбомная ориентация каждого из 2х установленных мониторов позволят выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Комплектация, помимо стандартного набора с инструкцией и болтами, включает накладку для хранения регулировочных ключей. Кронштейн ONKRON D221E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.

Отзывы о товаре Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
75x75, 100x100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
10-32
Максимальная нагрузка, кг
18
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный кронштейн ONKRON D221E подходит для двух мониторов диагональю от 10 до 32 дюймов (25,4 – 81,28 см) и весом от 2 до 9 кг. Конструкция этого кронштейна предусматривает регулировку по высоте с возможностью фиксации в диапазоне от 200 до 380 мм – это поможет выбрать удобное положение мониторов для комфортной работы. Портретная и альбомная ориентация каждого из 2х установленных мониторов позволят выполнять пользовательские задачи совершенно разной направленности. Комплектация, помимо стандартного набора с инструкцией и болтами, включает накладку для хранения регулировочных ключей. Кронштейн ONKRON D221E поможет Вам освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Это стильное настольное крепление станет хорошим решением для Вашего дома или офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настольный ONKRON D221E 10-32"(д/мониторов, наклон -45°/+45°, поворот360°, 18кг,черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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