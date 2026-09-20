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Кронштейн Onkron TM5W купить с доставкой в Москве
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Кронштейн Onkron TM5W

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Кронштейн Onkron TM5W - фото 1
Кронштейн Onkron TM5W - фото 2
Кронштейн Onkron TM5W - фото 3
Кронштейн Onkron TM5W - фото 4
Кронштейн Onkron TM5W - фото 5
Кронштейн Onkron TM5W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 1
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 2
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 3
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 4
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 5
  • Кронштейн Onkron TM5W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
2 360 руб.  3 567 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511769
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Характеристики

Бренд
ONKRON
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х6
Вес, кг.
2.15

Описание товара Кронштейн Onkron TM5W

Настенный наклонный кронштейн ONKRON TM5 White предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов (81,28-165,1 см). Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 68 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3,5 до 14,5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Изделие выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.

Отзывы о товаре Кронштейн Onkron TM5W




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Характеристики
Бренд
ONKRON
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Настенный наклонный кронштейн ONKRON TM5 White предназначен для телевизоров с диагональю от 32 до 65 дюймов (81,28-165,1 см). Он отлично подходит для современных ТВ с широкой диагональю и небольшим весом. Кронштейн выдерживает до 68 кг. Крепление универсально за счет множества предусмотренных производителем размеров VESA – от 75x75 мм до 400x400 мм. Широкий выбор вариантов монтажных отверстий для установки на стену позволяет надежно зафиксировать кронштейн даже при креплении к не самым прочным поверхностям. Тонкий профиль (от 3,5 до 14,5 см) сделает кронштейн почти незаметным за Вашей ТВ-панелью, что добавит эстетичности образу Вашего устройства. Изделие выполнено из холоднокатаной стали высочайшего качества, что обеспечивает не только его прочность и долговечность, но и премиальный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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