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Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный

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Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 1
Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 2
Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 1
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 2
  • Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
2 370 руб.  4 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498421
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Характеристики

Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х11х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный

Плавная регулировка. Угол наклона ТВ на кронштейне меняется легким движением руки без использования инструментов.

Отзывы о товаре Кронштейн HOLDER LCD-T6609-B черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Holder
Тип товара
Кронштейны под ТВ и аппаратуру
Размер VESA
200х200, 200х300, 300х300, 400х200, 400х400, 600х400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
42-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Описание
Плавная регулировка. Угол наклона ТВ на кронштейне меняется легким движением руки без использования инструментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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