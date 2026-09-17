Кронштейн Onkron TM5 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%2 020 руб. 5 201 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194153
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х400. 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х11х5
Вес, кг.
2.3
Описание товара Кронштейн Onkron TM5 черный
Кронштейн Onkron TM5 предназначен для плоскопанельных ЖК / LED телевизоров с диагональю экрана от 32 до 55 дюймов и имеющих максимальный вес до 36 кг, позволяет располагать телевизор близко к стене, а также задавать наклон до 12°. Всего 35 миллиметров расстояния между стеной и телевизором. В комплект кронштейна Onkron TM5 входит полный монтажный набор для крепления к стене.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
100х100, 200х200, 400х400. 75х75
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
55
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
36.4
Страна производитель
Китай
Кронштейн Onkron TM5 предназначен для плоскопанельных ЖК / LED телевизоров с диагональю экрана от 32 до 55 дюймов и имеющих максимальный вес до 36 кг, позволяет располагать телевизор близко к стене, а также задавать наклон до 12°. Всего 35 миллиметров расстояния между стеной и телевизором. В комплект кронштейна Onkron TM5 входит полный монтажный набор для крепления к стене.
Кронштейн Onkron TM5 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн Onkron TM5 черный