Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-406 серый 22"-65" макс.40кг настенный поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%2 290 руб. 5 108 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325448
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х6
Вес, кг.
3.78
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-406 серый 22"-65" макс.40кг настенный поворот и наклон
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 22 до 65 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-406 идеален для установки телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 22 до 65 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-406 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Максимальная нагрузка, кг
40
Страна производитель
Китай
Настенный наклонно-поворотный кронштейн для телевизоров и мониторов с диагональю от 22 до 65 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-406 идеален для установки телевизоров и мониторов с диагональю экрана от 22 до 65 дюймов. Кронштейн Kromax Optima-406 позволяет регулировать углы наклона и поворота. Система шарниров позволяет регулировать положение экрана телевизора, оптимизируя пространство помещения и добиваясь наиболее удобного расположения экрана для просмотра. В комплекте поставки крепления есть вся необходимая фурнитура для монтажа.
Кронштейн для телевизора Kromax OPTIMA-406 серый 22"-65" макс.40кг настенный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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