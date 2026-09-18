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Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32&quot;-90&quot; макс.65кг настенный фиксированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 230 руб.  2 266 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325670
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 400x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х11х3
Вес, кг.
1.45

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный

Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32-90 макс.65кг настенный фиксированный. Кронштейн для ТВ Kromax Flat-1 new будет необходим при установке телевизоров. Он выполнен в черном цвете и сочетается с техникой. Вы сможете выполнить монтаж оборудования с помощью кронштейна и надежно зафиксировать его на стене. При определении совместимости важно учесть тип поддерживаемых креплений VESA - 50x50, 100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 600x400. Изготовление кронштейна происходит из высокопрочного металлического сплава. За счет этого на него можно устанавливать телевизоры с массой до 65 кг. Kromax Flat-1 new оснащается встроенным уровнем. С его помощью можно выполнить выравнивание при установке. Расстояние от стены постоянное, оно минимальное и составляет 28 мм. Представленное крепление можно использовать с телевизорами с диагональю от 32 до 90 дюймов. Учитывая все параметры, оно совместимо с огромным количеством моделей.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 400x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-90
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
65
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32-90 макс.65кг настенный фиксированный. Кронштейн для ТВ Kromax Flat-1 new будет необходим при установке телевизоров. Он выполнен в черном цвете и сочетается с техникой. Вы сможете выполнить монтаж оборудования с помощью кронштейна и надежно зафиксировать его на стене. При определении совместимости важно учесть тип поддерживаемых креплений VESA - 50x50, 100x100, 200x200, 300x300, 400x400, 600x400. Изготовление кронштейна происходит из высокопрочного металлического сплава. За счет этого на него можно устанавливать телевизоры с массой до 65 кг. Kromax Flat-1 new оснащается встроенным уровнем. С его помощью можно выполнить выравнивание при установке. Расстояние от стены постоянное, оно минимальное и составляет 28 мм. Представленное крепление можно использовать с телевизорами с диагональю от 32 до 90 дюймов. Учитывая все параметры, оно совместимо с огромным количеством моделей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Kromax FLAT-1 черный 32"-90" макс.65кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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