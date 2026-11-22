Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-13 new черный 15"-42" макс.35кг настенный ультраплоский
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-13 new черный 15"-42" макс.35кг настенный ультраплоский
Покупателям, привыкшим к простоте и удобству, рекомендуется обратить внимание на кронштейн для телевизора KROMAX VEGA-13 new. Эта ультратонкая модель монтируется в течение короткого времени, замечательно смотрится в большой гостиной, уютном кабинете. Установка возможна на железобетонной, кирпичной, деревянной стене. Чтобы выполнить монтаж, потребуется электродрель, отвертки и крепежи (в комплекте). Приспособление выдержит вес до 35 кг. Характерная особенность кронштейна для телевизора KROMAX VEGA-13 new заключается в наличии специальных язычков. Небольшие аксессуары помогут владельцу устройства легко снять телевизионный приемник в случае необходимости. Чтобы установить телевизор, необходимо воспользоваться крепежами VESA.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб. 1 958 руб.185 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hama R1 118152 черный
-
В наличииЦена 740 руб. 3 698 руб.185 руб. в СплитКронштейн для телевизора Buro FL1S черный 20"-48" макс.15кг наст...
-
В наличииЦена 750 руб. 2 539 руб.188 руб. в СплитКронштейн для телевизора Buro TL3 черный 32"-65" макс.35кг насте...
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hyundai GL-N3 черный 20"-65" макс.25кг ...
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
-
В наличииЦена 810 руб. 2 198 руб.203 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hama H-118113 (макс.20кг) черный
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hyundai GL-T2 черный 32"-65" макс.40кг ...
-
В наличииЦена 870 руб. 2 297 руб.218 руб. в СплитКронштейн для телевизора Hama R1 118153 черный
-
В наличииЦена 880 руб. 1 482 руб.220 руб. в СплитКронштейн для телевизора Holder LCDS-5004 металлик
-
В наличииЦена 950 руб. 1 799 руб.238 руб. в СплитКронштейн для телевизора Kromax FLAT-5 черный 15"-47" макс.35кг ...
-
В наличииЦена 960 руб. 3 131 руб.240 руб. в СплитКронштейн для телевизора Buro FL3S черный 20"-48" макс.15кг наст...
-
В наличииЦена 1 010 руб. 1 741 руб.253 руб. в СплитКронштейн Holder LCDS-5036 металлик для тв 20-37 +6-15 град. до ...
Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax VEGA-13 new черный 15"-42" макс.35кг настенный ультраплоский