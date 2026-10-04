Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный
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Характеристики
Описание товара Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный
Линию алюминиевых кронштейнов Techno можно назвать прорывом в дизайне креплений для небольших и средних плоских телевизоров. Кронштейны данной серии являются оптимальным вариантом шарнирного кронштейна небольшого размера и отличаются оптимальной подвижностью, надежностью и неповторимым оригинальным внешним видом. Элегантная литая алюминиевая конструкция кронштейна Kromax Techno-11, несмотря на небольшой вес, обеспечивает необходимую поддержку LCD/LED телевизоров с размерами диагонали от 10 до 32 дюймов и максимальным весом до 15 кг. Шарнирная двухколенная конструкция изделий позволяет разнообразным образом изменять положение телеэкрана для наиболее удобного просмотра зрителями. Кронштейн Kromax Techno-11 отодвигается от стены на 455 мм, угол наклона экрана до ±20°, угол поворота до 180°, вращение экрана на 360°.
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