Top.Mail.Ru
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 10-32&quot; (наклон -90°/+90°, поворот 180°, до 15 кг, чёрный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 740 руб.  3 254 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 291011
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный
1 740 руб. -47%
3 254 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х8
Вес, кг.
1.32

Описание товара Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный

Линию алюминиевых кронштейнов Techno можно назвать прорывом в дизайне креплений для небольших и средних плоских телевизоров. Кронштейны данной серии являются оптимальным вариантом шарнирного кронштейна небольшого размера и отличаются оптимальной подвижностью, надежностью и неповторимым оригинальным внешним видом. Элегантная литая алюминиевая конструкция кронштейна Kromax Techno-11, несмотря на небольшой вес, обеспечивает необходимую поддержку LCD/LED телевизоров с размерами диагонали от 10 до 32 дюймов и максимальным весом до 15 кг. Шарнирная двухколенная конструкция изделий позволяет разнообразным образом изменять положение телеэкрана для наиболее удобного просмотра зрителями. Кронштейн Kromax Techno-11 отодвигается от стены на 455 мм, угол наклона экрана до ±20°, угол поворота до 180°, вращение экрана на 360°.

Отзывы о товаре Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Линию алюминиевых кронштейнов Techno можно назвать прорывом в дизайне креплений для небольших и средних плоских телевизоров. Кронштейны данной серии являются оптимальным вариантом шарнирного кронштейна небольшого размера и отличаются оптимальной подвижностью, надежностью и неповторимым оригинальным внешним видом. Элегантная литая алюминиевая конструкция кронштейна Kromax Techno-11, несмотря на небольшой вес, обеспечивает необходимую поддержку LCD/LED телевизоров с размерами диагонали от 10 до 32 дюймов и максимальным весом до 15 кг. Шарнирная двухколенная конструкция изделий позволяет разнообразным образом изменять положение телеэкрана для наиболее удобного просмотра зрителями. Кронштейн Kromax Techno-11 отодвигается от стены на 455 мм, угол наклона экрана до ±20°, угол поворота до 180°, вращение экрана на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн настенный Kromax TECHNO-11 чёрный – стоимость товара 1740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...