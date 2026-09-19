Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%4 480 руб. 8 356 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х26х8
Вес, кг.
6.52
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax Atlantis-55 (макс.45кг) черный
Усиленное настенное основание широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Универсальный телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Максимальный вынос от стены - 480 мм. Мощная стальная конструкция максимальная нагрузка 45кг. Корректировка экрана - выравнивание положения ТВ по горизонтали ±3°.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x200, 200x300, 300x300, 200x400, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
26-65
Регулировка
наклонно-поворотный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Усиленное настенное основание широкая монтажная пластина обеспечивает надежное крепление ТВ на стену. Универсальный телевизор на кронштейне можно наклонить, повернуть и сдвинуть к стене. Максимальный вынос от стены - 480 мм. Мощная стальная конструкция максимальная нагрузка 45кг. Корректировка экрана - выравнивание положения ТВ по горизонтали ±3°.
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