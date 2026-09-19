Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 904 (макс.30кг) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 070 руб. 3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425823
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 300x200, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х6
Вес, кг.
2.77
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 904 (макс.30кг) черный
Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100, 200x100, 300x200, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
30
Страна производитель
Китай
Используется для крепления телевизора или монитора. Широкий спектр регулировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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