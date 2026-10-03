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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748245
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный
2 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ultramounts
Вес, кг.
2.9

Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный

Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный




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Характеристики
Бренд
Ultramounts
Описание
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Ultramounts UM824F черный 43"-100" макс.75кг настенный фиксированный - по цене 2100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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