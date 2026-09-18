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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32&quot;-55&quot; макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 130 руб.  4 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325528
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х10
Вес, кг.
2.89

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100х100, 300х300, 400х400, 400х200, 200х200, 200х100, 300х200, 200х300, 300х400, 300х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
35
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media PT-15 NEW черный 32"-55" макс.35кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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