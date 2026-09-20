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Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный

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Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 1
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 2
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 3
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 4
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 5
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 6
Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 3
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 4
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 5
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 6
  • Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
3 660 руб.  9 112 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507762
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х20х9
Вес, кг.
6.2

Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный

Универсальный настенный кронштейн для LED/LCD телевизоров. Позволяет легко регулировать наклон, поворот и расстояние от стены, чтобы устранить блики и обеспечить максимальный комфорт и удобство при просмотре с любой точки комнаты. Поддерживается корректировка по горизонтали в пределах 3°. Подходит для большинства панелей от 40 до 90 и весом до 50 кг. Изготовлен с учётом современных технологий производства, которые обеспечивают высокую прочность материала, что увеличивает его стойкость к нагрузкам. Водяной уровень для точной установки. Широкое монтажное основание с 4-мя отверстиями для надежного крепления. Кабель-канал позволяет избавиться от свисающих проводов позади телевизора, организует порядок и создаст аккуратный вид.

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Kromax PIXIS-XL-2 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Размер VESA
75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 400x200, 400x400, 600x400
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
40-90
Регулировка
наклон и поворот
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный настенный кронштейн для LED/LCD телевизоров. Позволяет легко регулировать наклон, поворот и расстояние от стены, чтобы устранить блики и обеспечить максимальный комфорт и удобство при просмотре с любой точки комнаты. Поддерживается корректировка по горизонтали в пределах 3°. Подходит для большинства панелей от 40 до 90 и весом до 50 кг. Изготовлен с учётом современных технологий производства, которые обеспечивают высокую прочность материала, что увеличивает его стойкость к нагрузкам. Водяной уровень для точной установки. Широкое монтажное основание с 4-мя отверстиями для надежного крепления. Кабель-канал позволяет избавиться от свисающих проводов позади телевизора, организует порядок и создаст аккуратный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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