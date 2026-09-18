Кронштейн настенный Kromax ATLANTIS-45 22-65" (наклон -15°/+5°, поворот 160°, до 45 кг, серый)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
22 -65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%3 650 руб. 7 795 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214067
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75,100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22 -65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х25х6
Вес, кг.
5.14
Описание товара Кронштейн настенный Kromax ATLANTIS-45 22-65" (наклон -15°/+5°, поворот 160°, до 45 кг, серый)
Модель подойдет для эксплуатации совместно с моделями телевизионных приемников. Кронштейн имеет практичный черный цвет. Аксессуар упакован в коробку, имеющую презентабельный внешний вид. На упаковке есть информация о технических характеристиках кронштейна.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Размер VESA
75 x 75,100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Цвет
серый
Диагональ телевизора, дюйм
22 -65
Регулировка
поворотно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг
45
Страна производитель
Китай
Модель подойдет для эксплуатации совместно с моделями телевизионных приемников. Кронштейн имеет практичный черный цвет. Аксессуар упакован в коробку, имеющую презентабельный внешний вид. На упаковке есть информация о технических характеристиках кронштейна.
Кронштейн настенный Kromax ATLANTIS-45 22-65" (наклон -15°/+5°, поворот 160°, до 45 кг, серый) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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