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Характеристики
Тип товара
Кронштейны под ТВ
Диагональ телевизора, дюйм
26-55
Регулировка
фиксированный
Максимальная нагрузка, кг
45
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 460 руб.
2 646
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228873
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Описание товара Кронштейн HOLDER LCD-F4915-B черный
Кронштейны серии Top Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену. Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы. Конструкция опоры с «двойным крюком» обеспечивает двойную надежность фиксации ТВ на кронштейне. Нагрузка на планку основания распределяется равномерно. Накладки из ударопрочного и нетоксичного АБС-пластика придают кронштейну завершенный вид. Кроме того, они могут использоваться для укладки проводов.
Кронштейны серии Top Line разработаны с учетом тенденций рынка телевизоров и инноваций в дизайне техники. Специальная защелка легко фиксирует ТВ на кронштейне за один щелчок. Защелка на опоре срабатывает автоматически. Удобная опция для выравнивания кронштейна по горизонту при установке на стену. Увеличенное по размеру основание обеспечивает надежное крепление техники весом до 25 кг. Конструкция основания равномерно распределяет нагрузку на кронштейн. Основание кронштейна можно выровнять по горизонту благодаря крепежным отверстиям специальной формы. Конструкция опоры с «двойным крюком» обеспечивает двойную надежность фиксации ТВ на кронштейне. Нагрузка на планку основания распределяется равномерно. Накладки из ударопрочного и нетоксичного АБС-пластика придают кронштейну завершенный вид. Кроме того, они могут использоваться для укладки проводов.
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