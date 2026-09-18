Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 877 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%1 390 руб. 2 391 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325557
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х5
Вес, кг.
1.37
Описание товара Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 877 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 100x200 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
23-42
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
20
Страна производитель
Китай
Кронштейн для телевизора – это самый удобный и практичный способ установить свой любимый телевизор на стене, освобождая полезное пространство в комнате.
Кронштейн для телевизора Ultramounts UM 877 черный 23"-42" макс.20кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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