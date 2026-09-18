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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
1 410 руб.
2 958
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325418
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Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-4 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на 0-10°. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Настенный кронштейн для телевизора KROMAX IDEAL-4 надёжно удержит экран размером 22-65 дюйма и весом 50 кг. Простая конструкция кронштейна идеально подойдет для самостоятельного монтажа. Наклонная конструкция регулировать экран вверх и вниз на 0-10°. Кронштейн подходит для большинства моделей телевизоров популярных брендов. Крепёжные отверстия изготовлены по международному универсальному стандарту VESA. В комплектацию входят необходимые для монтажа материалы. Вся продукция обеспечивается гарантийными обязательствами. Пожизненная гарантия на все сварные и механические соединения позволит наслаждаться конструкцией долгий срок. Во время эксплуатации кронштейн демонстрирует поразительную износостойкость и безотказность.
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 белый 26"-65" макс.50кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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