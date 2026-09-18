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Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-32
Максимальная нагрузка, кг
68
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
3 960 руб.
9 318
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291036
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Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-32
Максимальная нагрузка, кг
68
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн потолочный ONKRON N1L ( наклон -5/+15°, поворот 30°, до 68,2 кг, черный)
Потолочный кронштейн Onkron N1L относится к категории профессионального оборудования. Стальная конструкция надежно удерживает ТВ-панели с диагональю от 32 до 80 дюймов и весом кг. У модели впечатляющие характеристики по наклону и повороту экрана. Легким движением руки можно повернуть телевизор на угол до 60° и наклонить до 15°. Кронштейн имеет два варианта крепления – на потолке или стене. Различные варианты крепления VESA: Кронштейн подходит для крепления панелей с множеством размеров VESA – от маленьких (100x100 мм) до самых больших (600x400 мм). Большой угол наклона – от -5° до +15°: Вы можете занимать любое удобное положение при просмотре digital-панели за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Эти возможности позволят получать удовольствие от просмотра. Возможность регулировки ТВ по высоте: Продуманная конструкция кронштейна позволяет выбрать высоту от потолка в диапазоне от 717 мм до 1584 мм с шагом в 50 мм. Система организации проводов: Интегрированный в корпус кабель-канал позволяет спрятать и зафиксировать провода для удобства и более эстетичного внешнего вида Вашего устройства.
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Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-32
Максимальная нагрузка, кг
68
Страна производитель
Китай
Описание
Потолочный кронштейн Onkron N1L относится к категории профессионального оборудования. Стальная конструкция надежно удерживает ТВ-панели с диагональю от 32 до 80 дюймов и весом кг. У модели впечатляющие характеристики по наклону и повороту экрана. Легким движением руки можно повернуть телевизор на угол до 60° и наклонить до 15°. Кронштейн имеет два варианта крепления – на потолке или стене. Различные варианты крепления VESA: Кронштейн подходит для крепления панелей с множеством размеров VESA – от маленьких (100x100 мм) до самых больших (600x400 мм). Большой угол наклона – от -5° до +15°: Вы можете занимать любое удобное положение при просмотре digital-панели за счет широких возможностей регулировки угла наклона. Эти возможности позволят получать удовольствие от просмотра. Возможность регулировки ТВ по высоте: Продуманная конструкция кронштейна позволяет выбрать высоту от потолка в диапазоне от 717 мм до 1584 мм с шагом в 50 мм. Система организации проводов: Интегрированный в корпус кабель-канал позволяет спрятать и зафиксировать провода для удобства и более эстетичного внешнего вида Вашего устройства.
Кронштейн потолочный ONKRON N1L ( наклон -5/+15°, поворот 30°, до 68,2 кг, черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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