Кронштейн для телевизора Onkron CPRO2L-4 (макс.154кг) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
154
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%34 790 руб. 84 303 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 408515
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 400х600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
154
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.61х0.23
Вес, кг.
38
Описание товара Кронштейн для телевизора Onkron CPRO2L-4 (макс.154кг) черный
Мультидисплейное потолочное крепление ONKRON CPRO2L-4 относится к кронштейнам профессиональной серии. Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 32 до 55 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес для каждого из четырех экранов составляет 36 кг. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своих панелей. Производитель предусмотрел совершенно различные варианты крепления VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 400х600 мм. Широкий диапазон размеров делает максимально удобным подбор размещаемой панели.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 400х600
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
32-55
Максимальная нагрузка, кг
154
Страна производитель
Китай
Мультидисплейное потолочное крепление ONKRON CPRO2L-4 относится к кронштейнам профессиональной серии. Кронштейн рассчитан на размещение экрана диагональю от 32 до 55 дюймов. Максимальный выдерживаемый вес для каждого из четырех экранов составляет 36 кг. Кронштейн изготовлен из стали высокого класса, что делает его сверхпрочным. Вы будете уверены в безопасности своих панелей. Производитель предусмотрел совершенно различные варианты крепления VESA: 200x200, 200x300, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400х400, 400х600 мм. Широкий диапазон размеров делает максимально удобным подбор размещаемой панели.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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