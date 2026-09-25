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Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 24
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
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Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 28
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  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
  • Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40&quot; FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730151
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
99х57х11
Вес, кг.
6.9

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизор Hyundai 2026 года выпуска — это современное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и передовые технологии. С экраном диагональю 40 дюймов (102 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование Direct LED подсветки гарантирует равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что особенно важно для получения глубоких и насыщенных цветов. Модель выполнена в стильном черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому интерьеру. Телевизор поддерживает функции Smart TV благодаря операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным приложениям и контенту в интернете. Поддержка Wi-Fi позволяет без проблем подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео и музыкой. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а стандарты HDTV 1080р (Full HD) делают картинку детализированной и реалистичной. Для комфортного просмотра любимых передач и фильмов предусмотрены цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T, что обеспечивает отличное качество приема эфирных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая качественный и объемный звук. С весом всего 4,7 кг (без подставки), данная модель отличается легкостью и простотой установки, предоставляя пользователям возможность различных вариантов размещения. Телевизор Hyundai с диагональю 40 дюймов — это отличное решение для современного дома, сочетание функциональности, качества и доступности.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Hyundai 2026 года выпуска — это современное устройство, сочетающее в себе элегантный дизайн и передовые технологии. С экраном диагональю 40 дюймов (102 см) и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и яркое изображение. Использование Direct LED подсветки гарантирует равномерное распределение света по всей поверхности экрана, что особенно важно для получения глубоких и насыщенных цветов. Модель выполнена в стильном черном цвете, что делает её универсальным дополнением к любому интерьеру. Телевизор поддерживает функции Smart TV благодаря операционной системе Google TV, что открывает доступ к разнообразным приложениям и контенту в интернете. Поддержка Wi-Fi позволяет без проблем подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео и музыкой. Частота обновления экрана в 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а стандарты HDTV 1080р (Full HD) делают картинку детализированной и реалистичной. Для комфортного просмотра любимых передач и фильмов предусмотрены цифровые тюнеры DVB-T2 и DVB-T, что обеспечивает отличное качество приема эфирных каналов. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая качественный и объемный звук. С весом всего 4,7 кг (без подставки), данная модель отличается легкостью и простотой установки, предоставляя пользователям возможность различных вариантов размещения. Телевизор Hyundai с диагональю 40 дюймов — это отличное решение для современного дома, сочетание функциональности, качества и доступности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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