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Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный

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Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 11
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Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 22
Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 23
Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 11
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 12
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  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 15
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  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 21
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  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 23
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 24
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 25
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 26
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 27
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 28
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 29
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 30
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 31
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 32
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 33
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 34
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 35
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 36
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 37
  • Телевизор Hisense 32A5S RU 32&quot; FullHD QLED черный - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736102
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный

Hisense 32-дюймовый телевизор — идеальное сочетание компактности и функциональности. Экран с диагональю 81 см и четким разрешением 1920x1080 (Full HD) подарит яркую и детализированную картинку для фильмов, сериалов и игр. Современная технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и насыщенные цвета, а частота обновления 60 Гц делает динамичные сцены плавными. Благодаря поддержке Smart TV на базе HomeOS и встроенному Wi-Fi доступ к любимым онлайн-сервисам и приложениям становится максимально простым. Всего один USB-разъем упрощает подключение флешек или внешних дисков для воспроизведения контента. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 — легко выбирайте между эфирным, кабельным и спутниковым телевидением. Аудиосистема с мощностью 14 Вт дарит чистое и громкое звучание. Классический чёрный цвет корпуса впишется в любой интерьер, делая этот телевизор универсальным решением для спальни, кухни или небольшой гостиной. Производство 2026 года гарантирует актуальность всех функций для современного дома.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense 32-дюймовый телевизор — идеальное сочетание компактности и функциональности. Экран с диагональю 81 см и четким разрешением 1920x1080 (Full HD) подарит яркую и детализированную картинку для фильмов, сериалов и игр. Современная технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и насыщенные цвета, а частота обновления 60 Гц делает динамичные сцены плавными. Благодаря поддержке Smart TV на базе HomeOS и встроенному Wi-Fi доступ к любимым онлайн-сервисам и приложениям становится максимально простым. Всего один USB-разъем упрощает подключение флешек или внешних дисков для воспроизведения контента. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 — легко выбирайте между эфирным, кабельным и спутниковым телевидением. Аудиосистема с мощностью 14 Вт дарит чистое и громкое звучание. Классический чёрный цвет корпуса впишется в любой интерьер, делая этот телевизор универсальным решением для спальни, кухни или небольшой гостиной. Производство 2026 года гарантирует актуальность всех функций для современного дома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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