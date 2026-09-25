Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
Hisense 32-дюймовый телевизор — идеальное сочетание компактности и функциональности. Экран с диагональю 81 см и четким разрешением 1920x1080 (Full HD) подарит яркую и детализированную картинку для фильмов, сериалов и игр. Современная технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и насыщенные цвета, а частота обновления 60 Гц делает динамичные сцены плавными. Благодаря поддержке Smart TV на базе HomeOS и встроенному Wi-Fi доступ к любимым онлайн-сервисам и приложениям становится максимально простым. Всего один USB-разъем упрощает подключение флешек или внешних дисков для воспроизведения контента. Телевизор оснащён цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 — легко выбирайте между эфирным, кабельным и спутниковым телевидением. Аудиосистема с мощностью 14 Вт дарит чистое и громкое звучание. Классический чёрный цвет корпуса впишется в любой интерьер, делая этот телевизор универсальным решением для спальни, кухни или небольшой гостиной. Производство 2026 года гарантирует актуальность всех функций для современного дома.
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