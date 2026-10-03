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Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный

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Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 1
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 2
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Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 5
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 6
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 7
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 8
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 9
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 10
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 11
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 12
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 13
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 14
Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 1
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 2
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 3
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 4
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 5
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 6
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 7
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 8
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 9
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 10
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 11
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 12
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 13
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 14
  • Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 300 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 644057
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный
19 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+, 3.5 мм
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Особенности звука
автоматическое выравнивание громкости, стереозвук
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+, 3.5 мм, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200?100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
9.2

Описание товара Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный

Телевизор LED Polarline 43PL51TC-SM – модель с большим (108 см в диагонали) экраном и функцией Smart TV. Благодаря Full-HD-разрешению, хорошим показателям яркости и контрастности, изображение получается очень живым и насыщенным, а тонкая рамка делает его практически безграничным. Наслаждаясь просмотром качественных фильмов или передач, получится полностью перенестись в созданный на экране мир и получить максимум удовольствия. Polarline 43PL51TC-SM оснащен встроенным блоком Wi-Fi, поэтому для выхода в Интернет ему не требуется подключения кабеля. Прямо с телевизора можно находить в сети нужные фильмы и видеоролики и просматривать их онлайн, поддерживается и доступ к стриминговым сервисам, онлайн-кинотеатрам. Наличие 3 HDMI-портов дает возможность держать постоянно наготове игровую приставку и DVD-плеер, а широкий ассортимент других интерфейсов позволяет подключить технику самых разных поколений.

Отзывы о товаре Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+, 3.5 мм
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Особенности звука
автоматическое выравнивание громкости, стереозвук
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
1080p (Full HD)
Операционная система
Android 10.0
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI, вход HDMIx3, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+, 3.5 мм, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200?100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Polarline 43PL51TC-SM – модель с большим (108 см в диагонали) экраном и функцией Smart TV. Благодаря Full-HD-разрешению, хорошим показателям яркости и контрастности, изображение получается очень живым и насыщенным, а тонкая рамка делает его практически безграничным. Наслаждаясь просмотром качественных фильмов или передач, получится полностью перенестись в созданный на экране мир и получить максимум удовольствия. Polarline 43PL51TC-SM оснащен встроенным блоком Wi-Fi, поэтому для выхода в Интернет ему не требуется подключения кабеля. Прямо с телевизора можно находить в сети нужные фильмы и видеоролики и просматривать их онлайн, поддерживается и доступ к стриминговым сервисам, онлайн-кинотеатрам. Наличие 3 HDMI-портов дает возможность держать постоянно наготове игровую приставку и DVD-плеер, а широкий ассортимент других интерфейсов позволяет подключить технику самых разных поколений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 19300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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