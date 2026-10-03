Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор PolarLine 43PL51TC-SM черный
Телевизор LED Polarline 43PL51TC-SM – модель с большим (108 см в диагонали) экраном и функцией Smart TV. Благодаря Full-HD-разрешению, хорошим показателям яркости и контрастности, изображение получается очень живым и насыщенным, а тонкая рамка делает его практически безграничным. Наслаждаясь просмотром качественных фильмов или передач, получится полностью перенестись в созданный на экране мир и получить максимум удовольствия. Polarline 43PL51TC-SM оснащен встроенным блоком Wi-Fi, поэтому для выхода в Интернет ему не требуется подключения кабеля. Прямо с телевизора можно находить в сети нужные фильмы и видеоролики и просматривать их онлайн, поддерживается и доступ к стриминговым сервисам, онлайн-кинотеатрам. Наличие 3 HDMI-портов дает возможность держать постоянно наготове игровую приставку и DVD-плеер, а широкий ассортимент других интерфейсов позволяет подключить технику самых разных поколений.
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