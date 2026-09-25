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Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный

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Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 1
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 2
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Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 5
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 6
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 7
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 8
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 9
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 10
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 11
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 12
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 13
Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 12
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 13
  • Телевизор TCL 32S5K-RU 32&quot; QLED FULL HD черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 090 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737915
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
17 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
4.4

Описание товара Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный

Компактный телевизор TCL 32S5K черного цвета с безрамочным дизайном обладает широким спектром возможностей и гармонично вписывается в интерьер. Его 32-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет различать мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает точность цветопередачи. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Звуковая система с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Телевизор TCL 32S5K работает под управлением операционной системы Google TV, которая открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и даже контролировать умные устройства в доме простыми командами. В наличии тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 для просмотра цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный телевизор TCL 32S5K черного цвета с безрамочным дизайном обладает широким спектром возможностей и гармонично вписывается в интерьер. Его 32-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет различать мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает точность цветопередачи. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Звуковая система с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Телевизор TCL 32S5K работает под управлением операционной системы Google TV, которая открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и даже контролировать умные устройства в доме простыми командами. В наличии тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 для просмотра цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17090 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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