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Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40" FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40" FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый

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Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 1
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 2
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 3
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 4
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 5
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 6
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 7
Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 1
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 2
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 3
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 4
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 5
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 6
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 7
  • Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40&quot; FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730227
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; компонентный вход; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х57х22
Вес, кг.
6.83

Описание товара Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40" FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый

Телевизор BBK модели 40LEX-7244/FTS2C с LED-экраном диагональю 40 дюймов и белым корпусом подходит для просмотра видео в формате Full HD. Экран с высоким разрешением улучшает детализацию изображения, что позволяет рассматривать мелкие детали. Частота обновления 60 Гц помогает воспроизводить динамичные сцены с минимальными искажениями. Функция Smart TV даёт возможность запускать приложения и пользоваться интернет-сервисами прямо на телевизоре. Встроенный Wi-Fi создаёт условия для подключения к домашней сети без использования проводов. Цифровой тюнер DVB-T2 позволяет принимать эфирные цифровые каналы с хорошим качеством изображения. Кабельный тюнер DVB-C даёт возможность смотреть кабельное телевидение без дополнительного оборудования. Спутниковый тюнер DVB-S2 работает с сигналом спутникового телевидения, расширяя выбор каналов для просмотра. USB-разъём мультимедийного типа позволяет воспроизводить видео, фото и музыку с внешних накопителей.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40" FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; компонентный вход; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK модели 40LEX-7244/FTS2C с LED-экраном диагональю 40 дюймов и белым корпусом подходит для просмотра видео в формате Full HD. Экран с высоким разрешением улучшает детализацию изображения, что позволяет рассматривать мелкие детали. Частота обновления 60 Гц помогает воспроизводить динамичные сцены с минимальными искажениями. Функция Smart TV даёт возможность запускать приложения и пользоваться интернет-сервисами прямо на телевизоре. Встроенный Wi-Fi создаёт условия для подключения к домашней сети без использования проводов. Цифровой тюнер DVB-T2 позволяет принимать эфирные цифровые каналы с хорошим качеством изображения. Кабельный тюнер DVB-C даёт возможность смотреть кабельное телевидение без дополнительного оборудования. Спутниковый тюнер DVB-S2 работает с сигналом спутникового телевидения, расширяя выбор каналов для просмотра. USB-разъём мультимедийного типа позволяет воспроизводить видео, фото и музыку с внешних накопителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 40LEX-7244/FTS2C 40" FULL HD LED Smart YaOS Frameless белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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