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Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный

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Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 1
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Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 4
Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 5
Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 6
Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 7
Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 8
Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 2
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 3
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 4
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 5
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 6
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 7
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 8
  • Телевизор TCL 32S5K-UZ 32&quot; FULL HD QLED Smart черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730214
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 2; композитный (видео) — 1; стерео-аудио — 1
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х12
Вес, кг.
4.42

Описание товара Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный

TCL 32S5K-UZ Телевизор 32 дюйма QLED FULL HD для кухни и спальни – ваш умный центр развлечений! Откройте для себя мир ярких красок и чётких деталей с современным телевизором TCL. Эта модель с диагональю 32 дюйма (81 см) идеально подходит как маленький телевизор на кухню, в детскую комнату или спальню. Благодаря разрешению FULL HD (1920x1080) и передовой технологии экрана QLED, вы получите невероятно насыщенное и реалистичное изображение с контрастностью 4.000:1 и широкими углами обзора 178°. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а поддержка HDR10+ и HLG раскрывает потенциал каждой детали в светлых и темных участках. Этот смарт телевизор работает под управлением интуитивно понятной операционной системы Google TV, которая открывает доступ к тысячам приложений и сервисов. Встроенный Wi-Fi (802.11 n) и Bluetooth v5.0 обеспечивают быструю беспроводную связь, позволяя легко подключить смартфон или другое устройство. Управление функциями, поиск контента и ответы на вопросы доступны благодаря совместимости с голосовым помощником Google Assistant. Это делает телевизор с интернетом максимально удобным в использовании. Стильный безрамочный дизайн телевизора tcl гармонично впишется в любой интерьер. Модель оснащена акустической системой 2.0 мощностью 16 Вт (28 Вт) с поддержкой Dolby Audio, гарантируя объемное и чистое звучание. Для подключения предусмотрены все необходимые разъемы: два HDMI 1.4 с технологиями ARC/CEC, один USB Type-A (2.0) для медиаплеера, RJ-45 (Ethernet), а также оптический выход S/PDIF и вход для наушников. Благодаря креплению VESA 100x100, вы легко сможете установить его на стену. Этот компактный, но мощный телевизор 32 дюйма станет отличным выбором для тех, кто ищет качественный смарт тв с wi-fi. Он объединяет в себе высокое качество QLED-экрана, современную платформу Google TV и отличный набор функций в черном тонком корпусе, потребляя всего 65 Вт в рабочем режиме. Выбирайте надежный телевизор TCL для ежедневного просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI — 2; композитный (видео) — 1; стерео-аудио — 1
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 32S5K-UZ Телевизор 32 дюйма QLED FULL HD для кухни и спальни – ваш умный центр развлечений! Откройте для себя мир ярких красок и чётких деталей с современным телевизором TCL. Эта модель с диагональю 32 дюйма (81 см) идеально подходит как маленький телевизор на кухню, в детскую комнату или спальню. Благодаря разрешению FULL HD (1920x1080) и передовой технологии экрана QLED, вы получите невероятно насыщенное и реалистичное изображение с контрастностью 4.000:1 и широкими углами обзора 178°. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а поддержка HDR10+ и HLG раскрывает потенциал каждой детали в светлых и темных участках. Этот смарт телевизор работает под управлением интуитивно понятной операционной системы Google TV, которая открывает доступ к тысячам приложений и сервисов. Встроенный Wi-Fi (802.11 n) и Bluetooth v5.0 обеспечивают быструю беспроводную связь, позволяя легко подключить смартфон или другое устройство. Управление функциями, поиск контента и ответы на вопросы доступны благодаря совместимости с голосовым помощником Google Assistant. Это делает телевизор с интернетом максимально удобным в использовании. Стильный безрамочный дизайн телевизора tcl гармонично впишется в любой интерьер. Модель оснащена акустической системой 2.0 мощностью 16 Вт (28 Вт) с поддержкой Dolby Audio, гарантируя объемное и чистое звучание. Для подключения предусмотрены все необходимые разъемы: два HDMI 1.4 с технологиями ARC/CEC, один USB Type-A (2.0) для медиаплеера, RJ-45 (Ethernet), а также оптический выход S/PDIF и вход для наушников. Благодаря креплению VESA 100x100, вы легко сможете установить его на стену. Этот компактный, но мощный телевизор 32 дюйма станет отличным выбором для тех, кто ищет качественный смарт тв с wi-fi. Он объединяет в себе высокое качество QLED-экрана, современную платформу Google TV и отличный набор функций в черном тонком корпусе, потребляя всего 65 Вт в рабочем режиме. Выбирайте надежный телевизор TCL для ежедневного просмотра.
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