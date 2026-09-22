Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 32S5K-UZ 32" FULL HD QLED Smart черный
TCL 32S5K-UZ Телевизор 32 дюйма QLED FULL HD для кухни и спальни – ваш умный центр развлечений! Откройте для себя мир ярких красок и чётких деталей с современным телевизором TCL. Эта модель с диагональю 32 дюйма (81 см) идеально подходит как маленький телевизор на кухню, в детскую комнату или спальню. Благодаря разрешению FULL HD (1920x1080) и передовой технологии экрана QLED, вы получите невероятно насыщенное и реалистичное изображение с контрастностью 4.000:1 и широкими углами обзора 178°. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен, а поддержка HDR10+ и HLG раскрывает потенциал каждой детали в светлых и темных участках. Этот смарт телевизор работает под управлением интуитивно понятной операционной системы Google TV, которая открывает доступ к тысячам приложений и сервисов. Встроенный Wi-Fi (802.11 n) и Bluetooth v5.0 обеспечивают быструю беспроводную связь, позволяя легко подключить смартфон или другое устройство. Управление функциями, поиск контента и ответы на вопросы доступны благодаря совместимости с голосовым помощником Google Assistant. Это делает телевизор с интернетом максимально удобным в использовании. Стильный безрамочный дизайн телевизора tcl гармонично впишется в любой интерьер. Модель оснащена акустической системой 2.0 мощностью 16 Вт (28 Вт) с поддержкой Dolby Audio, гарантируя объемное и чистое звучание. Для подключения предусмотрены все необходимые разъемы: два HDMI 1.4 с технологиями ARC/CEC, один USB Type-A (2.0) для медиаплеера, RJ-45 (Ethernet), а также оптический выход S/PDIF и вход для наушников. Благодаря креплению VESA 100x100, вы легко сможете установить его на стену. Этот компактный, но мощный телевизор 32 дюйма станет отличным выбором для тех, кто ищет качественный смарт тв с wi-fi. Он объединяет в себе высокое качество QLED-экрана, современную платформу Google TV и отличный набор функций в черном тонком корпусе, потребляя всего 65 Вт в рабочем режиме. Выбирайте надежный телевизор TCL для ежедневного просмотра.
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