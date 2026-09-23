Телевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 660 руб.
В наличии
Код товара: 737994
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17 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт, документация, крепеж для подставки, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
7.8
Описание товара Телевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD черный
Телевизор SBER SDX-43U5500DBA с диагональю 43" даёт насыщенное изображение в разрешении 4K Ultra HD и широкий функционал для просмотра. Поддержка Smart TV и встроенный Wi-Fi позволяют быстро получить доступ к приложениям и онлайн-контенту. Черный корпус впишется в любой интерьер.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт, документация, крепеж для подставки, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Россия
Телевизор SBER SDX-43U5500DBA с диагональю 43" даёт насыщенное изображение в разрешении 4K Ultra HD и широкий функционал для просмотра. Поддержка Smart TV и встроенный Wi-Fi позволяют быстро получить доступ к приложениям и онлайн-контенту. Черный корпус впишется в любой интерьер.
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Телевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultra HD черный - по цене 17660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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