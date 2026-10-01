Телевизор Starwind SW-LED43UG403 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 619979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх3, USBх2, композитный, S/PDIF, RJ-45, CI+
Выходы
оптический
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
STARWIND SW-LED43UG403
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
7.82
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED43UG403 черный
Безрамочный телевизор Starwind SW-LED43UG403 создаёт эффект погружения в происходящее на экране. Дисплей прибора имеет максимальное разрешение 3840х2160 пикселей в формате 4K Ultra HD. В совокупности с оптимально подобранными значениями яркости, контрастности и частотой обновления 60 Гц оно позволяет смотреть современное кино без компромиссов по качеству картинки, играть в новые видеоигры без подвисаний и следить за ходом динамичных спортивных матчей
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх3, USBх2, композитный, S/PDIF, RJ-45, CI+
Выходы
оптический
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
STARWIND SW-LED43UG403
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Безрамочный телевизор Starwind SW-LED43UG403 создаёт эффект погружения в происходящее на экране. Дисплей прибора имеет максимальное разрешение 3840х2160 пикселей в формате 4K Ultra HD. В совокупности с оптимально подобранными значениями яркости, контрастности и частотой обновления 60 Гц оно позволяет смотреть современное кино без компромиссов по качеству картинки, играть в новые видеоигры без подвисаний и следить за ходом динамичных спортивных матчей
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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