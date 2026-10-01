Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 770 руб.
В наличии
Код товара: 743041
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17 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.15
Вес, кг.
6.78
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD
Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 с диагональю 40" имеет экран с разрешением 1920?1080 пикселей (FULL HD). Устройство под управлением операционной системы YaOS поддерживает Смарт ТВ, что даёт доступ к приложениям и сервисам. Встроенный Wi-Fi и Bluetooth v5.0 позволяют подключаться к интернету и другим устройствам.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 с диагональю 40" имеет экран с разрешением 1920?1080 пикселей (FULL HD). Устройство под управлением операционной системы YaOS поддерживает Смарт ТВ, что даёт доступ к приложениям и сервисам. Встроенный Wi-Fi и Bluetooth v5.0 позволяют подключаться к интернету и другим устройствам.
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Купить Телевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FULL HD - по цене 17770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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