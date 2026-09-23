Телевизор ASANO 43" 43LU8120T
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 450 руб.
В наличии
Код товара: 579455
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20 450 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, VGA (D-Sub), компонентный mini YPbPr, композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Asano 43LU8120T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, композитный видеовход, слот CI x 2, 3.5 мм, S/PDIF
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.66х0.13
Вес, кг.
9
Описание товара Телевизор ASANO 43" 43LU8120T
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 108 см. Модель Asano 43LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный вход, VGA (D-Sub), компонентный mini YPbPr, композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Asano 43LU8120T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
TFT
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Ultra HD 4K
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI, вход VGA, композитный видеовход, слот CI x 2, 3.5 мм, S/PDIF
Количество HDMI
1
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
100
Страна производитель
Китай
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 108 см. Модель Asano 43LU8120T обладает экраном с разрешением 3840x2160 (4K), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, тремя портами HDMI и двумя портами USB 2.0
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Телевизор ASANO 43" 43LU8120T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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