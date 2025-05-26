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Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный

24 Отзывы
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Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 1
Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 2
Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619980
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
Безрамочный
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Starwind SW-LED43UG405
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.1
Вес, кг.
8.25

Описание товара Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный

Максимальное разрешение картинки Starwind SW-LED43UG405 достигает 3840х2160 пикселей с широкими углами обзора по диагонали и вертикали – до 178 градусов. Диагональ экрана – 43 дюйма. Для быстрого и стабильного подключения к Интернету данная модель применяет встроенный беспроводной протокол Wi-Fi, а для соединения с периферией «по воздуху» - Bluetooth. С помощью него работает и идущий в комплекте с телевизором пульт дистанционного управления. Также к Starwind SW-LED43UG405 можно подключить флеш-накопители памяти через слоты USB или можно использовать телевизор в качестве внешнего монитора со встроенным звуком посредством разъёмов HDMI.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пол года, полет нормальный. Для дачи лучше не надо.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
самая хорошая моя покупка на новый год!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рустам З.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный телевизор, рекомендую. Сильно сомневался, с YaOs думал будут проблемы, но очень даже удивился, удобству и быстродействию, картинку кажет очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом телек хороший. Картинка качественная. Иногда бывает подтупливает. С айфоном коннектится , но картинку передавать не хочет, только аудио. Купили в ноябре 2024 года, пока все норм. Пришел целый, в комплекте ножки, все как заявлено, устойчивый.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Купил детям в комнаты сначала 2 телевизора Hartens. Стали жаловаться, что вылетает вай фай, поэтому пришлось покупать 2 Starwind. Жалобы прекратились. Вай фай работает даже без репитера. Hartens отвёз на дачу.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор соответствует цена-качество, пришел вовремя, продавца рекомендую, телевизором пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телевизор. Немного тормознутый, но функционал выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
О М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, всё работает, всё подключилось, Алиса отрабатывает)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Ну в общем цена отличная, телек за эту цену сойдет. Брался можно сказать «не для себя». Шустрый. Звук на 3, картинка сойдет, если вы сняли квартиру в аренду и там уже такой телек. Для себя я бы стал брать, что то само собой дороже и поинтереснее. Но базовые потребности вполне закрывает. Очень понравилось, что шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
андрей и.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя ,коробка без вскрытий , дефектов не обнаружил . Время покажет как долго проработает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
все пока работает. надеемся , что это надолго. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телевизор перестал показывать спустя 4 месяца после покупки.Гарантия ещё есть,так как покупали в декабре 2024 ,а срок гарантии 12 месяцев
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первый день как доставили. Полет нормальный. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
John K.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор-моë почтение!Покупайте,заказывайте и не заморачивайтесь!Качество через HDMI супер!Доставка быстрая.Брал за +- 17000р.РЕКОМЕНДУЮ!Дядя Джон.Курск.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги приемлемый телевизор, звёзд с неба не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
с доставкой опоздали, к телевизору вопросов нет, Алиса работает нормально, правда ещё не разобрался как его " подружить" с колонкой, 4К работает, сам телик не тормозит, если бы не первое впечатление от увиденного в ПВЗ всё было бы прекрасно за телик твердая 5 за доставку единица!!!! вопросы к службе доставки
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился без проблем. Работает. за смешные деньги приличный ТВ.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор просто бомба. 4К на всю катушку. Картинка великолепная!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
по прямой на диване отличное качество по бокам на креслах мутновато, а так покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Получили, подключили, настроили без проблем. Качество очень хорошее. Пока все хорошо, первый день полёта.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор для своей цены, хорошее качество и звук.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя без дефектов все работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор,изображение чёткое,качество звука отличное
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
если честно, за эти деньги просто бомба!!!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Особенности дизайна
Безрамочный
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
Starwind SW-LED43UG405
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальное разрешение картинки Starwind SW-LED43UG405 достигает 3840х2160 пикселей с широкими углами обзора по диагонали и вертикали – до 178 градусов. Диагональ экрана – 43 дюйма. Для быстрого и стабильного подключения к Интернету данная модель применяет встроенный беспроводной протокол Wi-Fi, а для соединения с периферией «по воздуху» - Bluetooth. С помощью него работает и идущий в комплекте с телевизором пульт дистанционного управления. Также к Starwind SW-LED43UG405 можно подключить флеш-накопители памяти через слоты USB или можно использовать телевизор в качестве внешнего монитора со встроенным звуком посредством разъёмов HDMI.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Пол года, полет нормальный. Для дачи лучше не надо.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
самая хорошая моя покупка на новый год!
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Рустам З.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный телевизор, рекомендую. Сильно сомневался, с YaOs думал будут проблемы, но очень даже удивился, удобству и быстродействию, картинку кажет очень хорошо
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом телек хороший. Картинка качественная. Иногда бывает подтупливает. С айфоном коннектится , но картинку передавать не хочет, только аудио. Купили в ноябре 2024 года, пока все норм. Пришел целый, в комплекте ножки, все как заявлено, устойчивый.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Купил детям в комнаты сначала 2 телевизора Hartens. Стали жаловаться, что вылетает вай фай, поэтому пришлось покупать 2 Starwind. Жалобы прекратились. Вай фай работает даже без репитера. Hartens отвёз на дачу.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
телевизор соответствует цена-качество, пришел вовремя, продавца рекомендую, телевизором пользуемся с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телевизор. Немного тормознутый, но функционал выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
О М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, всё работает, всё подключилось, Алиса отрабатывает)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Ну в общем цена отличная, телек за эту цену сойдет. Брался можно сказать «не для себя». Шустрый. Звук на 3, картинка сойдет, если вы сняли квартиру в аренду и там уже такой телек. Для себя я бы стал брать, что то само собой дороже и поинтереснее. Но базовые потребности вполне закрывает. Очень понравилось, что шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
андрей и.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя ,коробка без вскрытий , дефектов не обнаружил . Время покажет как долго проработает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
все пока работает. надеемся , что это надолго. спасибо
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телевизор перестал показывать спустя 4 месяца после покупки.Гарантия ещё есть,так как покупали в декабре 2024 ,а срок гарантии 12 месяцев
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Первый день как доставили. Полет нормальный. Пока работает
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
John K.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор-моë почтение!Покупайте,заказывайте и не заморачивайтесь!Качество через HDMI супер!Доставка быстрая.Брал за +- 17000р.РЕКОМЕНДУЮ!Дядя Джон.Курск.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги приемлемый телевизор, звёзд с неба не хватает.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
с доставкой опоздали, к телевизору вопросов нет, Алиса работает нормально, правда ещё не разобрался как его " подружить" с колонкой, 4К работает, сам телик не тормозит, если бы не первое впечатление от увиденного в ПВЗ всё было бы прекрасно за телик твердая 5 за доставку единица!!!! вопросы к службе доставки
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Подключился без проблем. Работает. за смешные деньги приличный ТВ.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Телевизор просто бомба. 4К на всю катушку. Картинка великолепная!
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
по прямой на диване отличное качество по бокам на креслах мутновато, а так покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Марина И.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Получили, подключили, настроили без проблем. Качество очень хорошее. Пока все хорошо, первый день полёта.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Елена Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор для своей цены, хорошее качество и звук.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел вовремя без дефектов все работает.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор,изображение чёткое,качество звука отличное
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
если честно, за эти деньги просто бомба!!!


Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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