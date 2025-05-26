Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный
Максимальное разрешение картинки Starwind SW-LED43UG405 достигает 3840х2160 пикселей с широкими углами обзора по диагонали и вертикали – до 178 градусов. Диагональ экрана – 43 дюйма. Для быстрого и стабильного подключения к Интернету данная модель применяет встроенный беспроводной протокол Wi-Fi, а для соединения с периферией «по воздуху» - Bluetooth. С помощью него работает и идущий в комплекте с телевизором пульт дистанционного управления. Также к Starwind SW-LED43UG405 можно подключить флеш-накопители памяти через слоты USB или можно использовать телевизор в качестве внешнего монитора со встроенным звуком посредством разъёмов HDMI.
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Достоинства:
Комментарий:
Пол года, полет нормальный. Для дачи лучше не надо.
Достоинства:
Комментарий:
самая хорошая моя покупка на новый год!
Достоинства:
Комментарий:
офигенный телевизор, рекомендую. Сильно сомневался, с YaOs думал будут проблемы, но очень даже удивился, удобству и быстродействию, картинку кажет очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
В целом телек хороший. Картинка качественная. Иногда бывает подтупливает. С айфоном коннектится , но картинку передавать не хочет, только аудио. Купили в ноябре 2024 года, пока все норм. Пришел целый, в комплекте ножки, все как заявлено, устойчивый.
Достоинства:
Комментарий:
Купил детям в комнаты сначала 2 телевизора Hartens. Стали жаловаться, что вылетает вай фай, поэтому пришлось покупать 2 Starwind. Жалобы прекратились. Вай фай работает даже без репитера. Hartens отвёз на дачу.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор соответствует цена-качество, пришел вовремя, продавца рекомендую, телевизором пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор. Немного тормознутый, но функционал выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, всё работает, всё подключилось, Алиса отрабатывает)
Достоинства:
Комментарий:
Ну в общем цена отличная, телек за эту цену сойдет. Брался можно сказать «не для себя». Шустрый. Звук на 3, картинка сойдет, если вы сняли квартиру в аренду и там уже такой телек. Для себя я бы стал брать, что то само собой дороже и поинтереснее. Но базовые потребности вполне закрывает. Очень понравилось, что шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя ,коробка без вскрытий , дефектов не обнаружил . Время покажет как долго проработает.
Достоинства:
Комментарий:
все пока работает. надеемся , что это надолго. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
телевизор перестал показывать спустя 4 месяца после покупки.Гарантия ещё есть,так как покупали в декабре 2024 ,а срок гарантии 12 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
Первый день как доставили. Полет нормальный. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор-моë почтение!Покупайте,заказывайте и не заморачивайтесь!Качество через HDMI супер!Доставка быстрая.Брал за +- 17000р.РЕКОМЕНДУЮ!Дядя Джон.Курск.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги приемлемый телевизор, звёзд с неба не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
с доставкой опоздали, к телевизору вопросов нет, Алиса работает нормально, правда ещё не разобрался как его " подружить" с колонкой, 4К работает, сам телик не тормозит, если бы не первое впечатление от увиденного в ПВЗ всё было бы прекрасно за телик твердая 5 за доставку единица!!!! вопросы к службе доставки
Достоинства:
Комментарий:
Подключился без проблем. Работает. за смешные деньги приличный ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор просто бомба. 4К на всю катушку. Картинка великолепная!
Достоинства:
Комментарий:
по прямой на диване отличное качество по бокам на креслах мутновато, а так покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Получили, подключили, настроили без проблем. Качество очень хорошее. Пока все хорошо, первый день полёта.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор для своей цены, хорошее качество и звук.
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя без дефектов все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор,изображение чёткое,качество звука отличное
Достоинства:
Комментарий:
если честно, за эти деньги просто бомба!!!
Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED43UG405 черный
Достоинства:
Комментарий:
Пол года, полет нормальный. Для дачи лучше не надо.
Достоинства:
Комментарий:
самая хорошая моя покупка на новый год!
Достоинства:
Комментарий:
офигенный телевизор, рекомендую. Сильно сомневался, с YaOs думал будут проблемы, но очень даже удивился, удобству и быстродействию, картинку кажет очень хорошо
Достоинства:
Комментарий:
В целом телек хороший. Картинка качественная. Иногда бывает подтупливает. С айфоном коннектится , но картинку передавать не хочет, только аудио. Купили в ноябре 2024 года, пока все норм. Пришел целый, в комплекте ножки, все как заявлено, устойчивый.
Достоинства:
Комментарий:
Купил детям в комнаты сначала 2 телевизора Hartens. Стали жаловаться, что вылетает вай фай, поэтому пришлось покупать 2 Starwind. Жалобы прекратились. Вай фай работает даже без репитера. Hartens отвёз на дачу.
Достоинства:
Комментарий:
телевизор соответствует цена-качество, пришел вовремя, продавца рекомендую, телевизором пользуемся с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор. Немного тормознутый, но функционал выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный, всё работает, всё подключилось, Алиса отрабатывает)
Достоинства:
Комментарий:
Ну в общем цена отличная, телек за эту цену сойдет. Брался можно сказать «не для себя». Шустрый. Звук на 3, картинка сойдет, если вы сняли квартиру в аренду и там уже такой телек. Для себя я бы стал брать, что то само собой дороже и поинтереснее. Но базовые потребности вполне закрывает. Очень понравилось, что шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя ,коробка без вскрытий , дефектов не обнаружил . Время покажет как долго проработает.
Достоинства:
Комментарий:
все пока работает. надеемся , что это надолго. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
телевизор перестал показывать спустя 4 месяца после покупки.Гарантия ещё есть,так как покупали в декабре 2024 ,а срок гарантии 12 месяцев
Достоинства:
Комментарий:
Первый день как доставили. Полет нормальный. Пока работает
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор-моë почтение!Покупайте,заказывайте и не заморачивайтесь!Качество через HDMI супер!Доставка быстрая.Брал за +- 17000р.РЕКОМЕНДУЮ!Дядя Джон.Курск.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги приемлемый телевизор, звёзд с неба не хватает.
Достоинства:
Комментарий:
с доставкой опоздали, к телевизору вопросов нет, Алиса работает нормально, правда ещё не разобрался как его " подружить" с колонкой, 4К работает, сам телик не тормозит, если бы не первое впечатление от увиденного в ПВЗ всё было бы прекрасно за телик твердая 5 за доставку единица!!!! вопросы к службе доставки
Достоинства:
Комментарий:
Подключился без проблем. Работает. за смешные деньги приличный ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор просто бомба. 4К на всю катушку. Картинка великолепная!
Достоинства:
Комментарий:
по прямой на диване отличное качество по бокам на креслах мутновато, а так покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Получили, подключили, настроили без проблем. Качество очень хорошее. Пока все хорошо, первый день полёта.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор для своей цены, хорошее качество и звук.
Достоинства:
Комментарий:
пришел вовремя без дефектов все работает.
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор,изображение чёткое,качество звука отличное
Достоинства:
Комментарий:
если честно, за эти деньги просто бомба!!!