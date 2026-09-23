Top.Mail.Ru
Телевизор Hisense 43A6S RU 43" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hisense 43A6S RU 43" 4K UltraHD черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 43A6S RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736103
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.66х0.12
Вес, кг.
8.62

Описание товара Телевизор Hisense 43A6S RU 43" 4K UltraHD черный

Hisense представляет телевизор с широкой диагональю 43 дюйма (108 см) в стильном чёрном корпусе — классический выбор для любой современной гостиной. Благодаря разрешению 3840х2160 телевизор дарит насыщенное и чёткое изображение, чтобы фильмы и любимые передачи выглядели зрелищно. Компактный вес без подставки — всего 5,9 кг, с подставкой — 6,1 кг, поэтому устройство легко переставлять и монтировать. Smart TV на системе Vidaa открывает доступ к онлайн-контенту и приложениям, а встроенная поддержка Wi-Fi гарантирует удобное подключение к интернету. Два USB-порта дают возможность просматривать фото и видео напрямую с флешки или других носителей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах. Энергопотребление 95 Вт порадует своей экономичностью даже при активном использовании. Модель 2026 года создана для тех, кто выбирает современный функционал и комфорт.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 43A6S RU 43" 4K UltraHD черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
95
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense представляет телевизор с широкой диагональю 43 дюйма (108 см) в стильном чёрном корпусе — классический выбор для любой современной гостиной. Благодаря разрешению 3840х2160 телевизор дарит насыщенное и чёткое изображение, чтобы фильмы и любимые передачи выглядели зрелищно. Компактный вес без подставки — всего 5,9 кг, с подставкой — 6,1 кг, поэтому устройство легко переставлять и монтировать. Smart TV на системе Vidaa открывает доступ к онлайн-контенту и приложениям, а встроенная поддержка Wi-Fi гарантирует удобное подключение к интернету. Два USB-порта дают возможность просматривать фото и видео напрямую с флешки или других носителей. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавную картинку в динамичных сценах. Энергопотребление 95 Вт порадует своей экономичностью даже при активном использовании. Модель 2026 года создана для тех, кто выбирает современный функционал и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 43A6S RU 43" 4K UltraHD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...