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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 28
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 29
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730152
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.05х0.63х0.11
Вес, кг.
8.3

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизоры Hyundai 2026 года выпуска – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Модель с диагональю экрана 43 дюйма (108 см) станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандартов HDTV 2160p (4K UHD), телевизор дарит яркие и четкие изображения, которые порадуют ценителей фильмов и видеоигр. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света по экрану, делая картинку более насыщенной и реалистичной. Частота обновления в 60 Гц гарантирует плавность картинки в динамичных сценах. Модель оснащена операционной системой Google TV, которая открывает доступ к множеству приложений и контента через удобный интерфейс. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет подключаться к интернету и стриминговым сервисам, превращая телевизор в мультимедийный центр вашего дома. Четыре HDMI порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, медиа-плееры и другие гаджеты. Телевизор выполнен в классическом черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 5,7 кг, что облегчает установку и монтаж. Телевизоры Hyundai – это надежность, инновации и современный подход к развлечениям в формате 4К.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры Hyundai 2026 года выпуска – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Модель с диагональю экрана 43 дюйма (108 см) станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандартов HDTV 2160p (4K UHD), телевизор дарит яркие и четкие изображения, которые порадуют ценителей фильмов и видеоигр. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света по экрану, делая картинку более насыщенной и реалистичной. Частота обновления в 60 Гц гарантирует плавность картинки в динамичных сценах. Модель оснащена операционной системой Google TV, которая открывает доступ к множеству приложений и контента через удобный интерфейс. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет подключаться к интернету и стриминговым сервисам, превращая телевизор в мультимедийный центр вашего дома. Четыре HDMI порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, медиа-плееры и другие гаджеты. Телевизор выполнен в классическом черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 5,7 кг, что облегчает установку и монтаж. Телевизоры Hyundai – это надежность, инновации и современный подход к развлечениям в формате 4К.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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