Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED43BU7011 43" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизоры Hyundai 2026 года выпуска – это сочетание современных технологий и элегантного дизайна. Модель с диагональю экрана 43 дюйма (108 см) станет отличным выбором для тех, кто ценит качество изображения и функциональность. Благодаря разрешению 3840х2160 и поддержке стандартов HDTV 2160p (4K UHD), телевизор дарит яркие и четкие изображения, которые порадуют ценителей фильмов и видеоигр. Direct LED подсветка обеспечивает равномерное распределение света по экрану, делая картинку более насыщенной и реалистичной. Частота обновления в 60 Гц гарантирует плавность картинки в динамичных сценах. Модель оснащена операционной системой Google TV, которая открывает доступ к множеству приложений и контента через удобный интерфейс. Поддержка Smart TV и Wi-Fi позволяет подключаться к интернету и стриминговым сервисам, превращая телевизор в мультимедийный центр вашего дома. Четыре HDMI порта обеспечивают удобное подключение различных устройств, таких как игровые консоли, медиа-плееры и другие гаджеты. Телевизор выполнен в классическом черном цвете, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 5,7 кг, что облегчает установку и монтаж. Телевизоры Hyundai – это надежность, инновации и современный подход к развлечениям в формате 4К.
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