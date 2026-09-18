Телевизор Asano 50" 50LF1010T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
49.5
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 290153
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Asano 50" 50LF1010T
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
49.5
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.21х0.8х0.16
Вес, кг.
12.1
Описание товара Телевизор Asano 50" 50LF1010T
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
-
В наличииЦена 21 610 руб.5403 руб. в СплитТелевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
-
В наличииЦена 21 750 руб.5438 руб. в СплитТелевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
-
В наличииЦена 22 730 руб.5683 руб. в СплитТелевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 22 990 руб.5748 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS F...
-
В наличииЦена 23 330 руб.5833 руб. в СплитТелевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный
-
В наличииЦена 24 920 руб.6230 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 43 A 43 2026 L43MB-AURU
-
В наличииЦена 25 450 руб.6363 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43F6000FUXRU 43" HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 30 830 руб.7708 руб. в СплитТелевизор Samsung UE43M1EHAUXPY черный 43" Mini LED Ultra HD
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
49.5
Развернуть
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Телевизор Asano 50" 50LF1010T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Asano 50" 50LF1010T