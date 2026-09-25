Top.Mail.Ru
Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор TCL 43S5K-UZ 43&quot; FULL HD QLED Smart TV, черный - фото 1
Телевизор TCL 43S5K-UZ 43&quot; FULL HD QLED Smart TV, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
1
  • Телевизор TCL 43S5K-UZ 43&quot; FULL HD QLED Smart TV, черный - фото 1
  • Телевизор TCL 43S5K-UZ 43&quot; FULL HD QLED Smart TV, черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 950 руб. 
Начислим 352 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729653
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный
21 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
80
Размеры в упаковке, м
1.07х0.65х0.12
Вес, кг.
7.2

Описание товара Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный

Телевизор TCL 43S5K черного цвета с тонким дизайном с едва заметной металлической рамкой органично вписывается в интерьер. 43-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет воспроизводить мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает реалистичную цветопередачу. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Операционная система Google TV открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и контролировать умные устройства в доме простыми командами. Звуковая система телевизора TCL 43S5K с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Для использования цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения предназначены тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Энергопотребление при работе, Вт
80
Описание
Телевизор TCL 43S5K черного цвета с тонким дизайном с едва заметной металлической рамкой органично вписывается в интерьер. 43-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет воспроизводить мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает реалистичную цветопередачу. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Операционная система Google TV открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и контролировать умные устройства в доме простыми командами. Звуковая система телевизора TCL 43S5K с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Для использования цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения предназначены тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...