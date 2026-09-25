Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор TCL 43S5K-UZ 43" FULL HD QLED Smart TV, черный
Телевизор TCL 43S5K черного цвета с тонким дизайном с едва заметной металлической рамкой органично вписывается в интерьер. 43-дюймовая QLED-матрица с технологией Quantum Dot создает глубокое и насыщенное изображение. Благодаря квантовым точкам цвета получаются настолько естественными, что кажется, будто вы смотрите в окно, а не на экран. Разрешение FHD позволяет воспроизводить мельчайшие детали, а технология HDR обеспечивает реалистичную цветопередачу. Функция MEMC автоматически добавляет промежуточные кадры в видеопоток и делает движение на экране более плавным и четким для устранения размытия в динамичных сценах. Режимы Кино, Спорт и Игра позволяют одним нажатием кнопки оптимизировать изображение под любой контент. Операционная система Google TV открывает доступ к популярным стриминговым сервисам. Голосовой помощник Google Assistant позволяет находить контент, управлять воспроизведением и контролировать умные устройства в доме простыми командами. Звуковая система телевизора TCL 43S5K с Dolby Audio превращает обычный просмотр в настоящее аудио-визуальное шоу. Для использования цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения предназначены тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2.
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