Телевизор Akai TA43BQ900 43" Q-LED UHD SBER Салют/
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739880
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания, батарейки (опция)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, Для наушников, Оптический (S/PDIF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.15
Вес, кг.
7.7
Описание товара Телевизор Akai TA43BQ900 43" Q-LED UHD SBER Салют/
Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с 43-дюймовым телевизором AKAI TA43BQ900! Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение. Поддержка HDR сделает цвета ещё более живыми и реалистичными.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, пульт ДУ, кабель питания, батарейки (опция)
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
Композитный, Для наушников, Оптический (S/PDIF)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Погрузитесь в мир ярких и насыщенных цветов с 43-дюймовым телевизором AKAI TA43BQ900! Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) вы получите невероятно чёткое и детализированное изображение. Поддержка HDR сделает цвета ещё более живыми и реалистичными.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Akai TA43BQ900 43" Q-LED UHD SBER Салют/ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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