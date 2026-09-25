Top.Mail.Ru
Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 1
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 2
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 3
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 4
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 5
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 6
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 7
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 8
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 9
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 10
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 11
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 12
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 13
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 14
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 15
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 16
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 17
Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 11
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 12
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 13
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 14
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 15
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 16
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 17
  • Телевизор TCL 40S5K 40&quot; QLED FULL HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 360 руб. 
Начислим 326 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
20 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, батарейки, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
6.4

Описание товара Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный

40-дюймовый телевизор TCL 40S5K в черном корпусе работает под управлением ОС Google TV. При подключении к Интернету вы получаете доступ к IP TV и мультимедийным интернет-сервисам. В модели реализована подсветка экрана Direct LED, которая минимизирует засветы при просмотре в темноте. Контрастность 5000:1 гарантирует насыщенный черный цвет при сохранении детализации светлых участков. Технологии HDR10 и HLG оптимизируют вывод контента HDR, улучшают детализацию в ярких и темных сценах, расширяют цветовой охват и обеспечивают реалистичное изображение. Благодаря максимальной яркости 300 кд/м? гарантируется комфортность просмотра при ярком естественном и искусственном свете. Телевизор TCL 40S5K поддерживает функцию распознавания голоса. Помощник Google Assistant упрощает поиск контента. Интернет-подключение телевизора производится через порт Ethernet или по Wi-Fi. Просмотр цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения возможен без внешнего ресивера. Благодаря наличию выхода для наушников при просмотре можно не мешать окружающим.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, батарейки, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
101
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
80
Страна производитель
Китай
Описание
40-дюймовый телевизор TCL 40S5K в черном корпусе работает под управлением ОС Google TV. При подключении к Интернету вы получаете доступ к IP TV и мультимедийным интернет-сервисам. В модели реализована подсветка экрана Direct LED, которая минимизирует засветы при просмотре в темноте. Контрастность 5000:1 гарантирует насыщенный черный цвет при сохранении детализации светлых участков. Технологии HDR10 и HLG оптимизируют вывод контента HDR, улучшают детализацию в ярких и темных сценах, расширяют цветовой охват и обеспечивают реалистичное изображение. Благодаря максимальной яркости 300 кд/м? гарантируется комфортность просмотра при ярком естественном и искусственном свете. Телевизор TCL 40S5K поддерживает функцию распознавания голоса. Помощник Google Assistant упрощает поиск контента. Интернет-подключение телевизора производится через порт Ethernet или по Wi-Fi. Просмотр цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения возможен без внешнего ресивера. Благодаря наличию выхода для наушников при просмотре можно не мешать окружающим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный - этот товар вы можете купить по цене 20360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...