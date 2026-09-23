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Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный

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Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
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Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736114
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,пульт ду,упаковка,документы-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.01х0.65х0.13
Вес, кг.
10.15

Описание товара Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный

Современный LED-телевизор Hisense 43A6Q с диагональю 43 дюйма демонстрирует четкое изображение и имеет стильный безрамочный дизайн. Экран с разрешением 4K Ultra HD дарит яркие и детализированные картинки для полного погружения в фильмы и передачи. Технология MEMC улучшает плавность движения на экране, что особенно заметно в динамичных сценах и спортивных трансляциях. Поддержка HDR с Dolby Vision IQ и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и контрастность для реалистичного изображения. Операционная система VIDAA U8. 5 с удобным интерфейсом позволяет быстро запускать приложения и пользоваться интернет-сервисами. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth упрощают подключение к сети и беспроводным устройствам. Телевизор принимает все популярные каналы благодаря цифровым тюнерам DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2. Игровой режим Game Mode PLUS и функция ALLM снижают задержки, создавая комфортные условия для игр. Несколько портов HDMI и USB позволяют подключать внешние устройства и воспроизводить разные мультимедийные форматы.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Телевизор,пульт ду,упаковка,документы-1шт.
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Описание
Современный LED-телевизор Hisense 43A6Q с диагональю 43 дюйма демонстрирует четкое изображение и имеет стильный безрамочный дизайн. Экран с разрешением 4K Ultra HD дарит яркие и детализированные картинки для полного погружения в фильмы и передачи. Технология MEMC улучшает плавность движения на экране, что особенно заметно в динамичных сценах и спортивных трансляциях. Поддержка HDR с Dolby Vision IQ и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и контрастность для реалистичного изображения. Операционная система VIDAA U8. 5 с удобным интерфейсом позволяет быстро запускать приложения и пользоваться интернет-сервисами. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth упрощают подключение к сети и беспроводным устройствам. Телевизор принимает все популярные каналы благодаря цифровым тюнерам DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2. Игровой режим Game Mode PLUS и функция ALLM снижают задержки, создавая комфортные условия для игр. Несколько портов HDMI и USB позволяют подключать внешние устройства и воспроизводить разные мультимедийные форматы.
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Доставка
Отзывы


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