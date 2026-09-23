Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 750 руб.
В наличии
Код товара: 544092
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21 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Комплектация
кабель, батарейки для пульта ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
Bluetooth, антенный вход, оптический аудио вход, композитный вход, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х14
Вес, кг.
8.2
Описание товара Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2022
Комплектация
кабель, батарейки для пульта ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
webOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
Bluetooth, антенный вход, оптический аудио вход, композитный вход, USB
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
53
Страна производитель
Китай
Дисплей телевизора LG Full HD позволит вам наслаждаться любимым контентом с более яркой и естественной цветопередачей. Голосовое смарт-управление с помощью Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay и других решений делает управление телевизором LG UHD проще и быстрее.
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Телевизор LG 32" 32LQ63806LC белый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 21750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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