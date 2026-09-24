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Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA купить с доставкой в Москве
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Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA

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Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 1
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 2
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 3
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 4
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 5
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 6
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 7
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 8
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 9
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 10
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 11
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 12
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 13
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 14
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 15
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 16
Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 1
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 2
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 3
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 4
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 5
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 6
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 7
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 8
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 9
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 10
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 11
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 12
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 13
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 14
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 15
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 16
  • Телевизор LCD 50&quot; QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 520 руб. 
Начислим 473 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 677592
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA
29 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rombica
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, антенный вход (RF), S/PDIF, USB, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital Plus
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход (RF), S/PDIF, USB, CI+, RJ-45 (Ethernet), выход на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.16х0.69х0.12
Вес, кг.
12

Описание товара Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA

Rombica Smart TV 50QL - это умный QLED Смарт ТВ с диагональю экрана 50 дюймов. Безрамочный IPS дисплей обеспечивает высокое качество изображения 4K Ultra HD с поддержкой HDR 10 Bit. Телевизор работает на операционной системе Android 13 (ZEASN TV) и предлагает доступ к Google Play Market TV. Rombica 50QL оснащен Bluetooth v5.0 и Wi-Fi, а также имеет LAN для быстрого и стабильного подключения к интернету. Аудиосистема телевизора составляет 20 Вт, поддерживает технологию Dolby Audio и обеспечивает объемное звучание. С Rombica 50QL вы получите доступ к популярным видеосервисам, таким как YouTube, Kinopoisk, Okko, KION, Ivi и Wink. Благодаря функции зеркалирования экрана Miracast, вы сможете легко передавать изображение со своего смартфона или планшета на большой экран телевизора. Этот телевизор поддерживает кабельное, эфирное и спутниковое телевидение, что делает его универсальным выбором для любого дома. Пульт управления Bluetooth с встроенным голосовым помощником Google Assistant обеспечивает еще больше удобства при использовании телевизора.

Отзывы о товаре Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Rombica
Тип товара
Телевизоры
Входы
HDMI, антенный вход (RF), S/PDIF, USB, CI+, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital Plus
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Тип матрицы
Led
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
4320p (8K UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
2x10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, антенный вход (RF), S/PDIF, USB, CI+, RJ-45 (Ethernet), выход на наушники
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Описание
Rombica Smart TV 50QL - это умный QLED Смарт ТВ с диагональю экрана 50 дюймов. Безрамочный IPS дисплей обеспечивает высокое качество изображения 4K Ultra HD с поддержкой HDR 10 Bit. Телевизор работает на операционной системе Android 13 (ZEASN TV) и предлагает доступ к Google Play Market TV. Rombica 50QL оснащен Bluetooth v5.0 и Wi-Fi, а также имеет LAN для быстрого и стабильного подключения к интернету. Аудиосистема телевизора составляет 20 Вт, поддерживает технологию Dolby Audio и обеспечивает объемное звучание. С Rombica 50QL вы получите доступ к популярным видеосервисам, таким как YouTube, Kinopoisk, Okko, KION, Ivi и Wink. Благодаря функции зеркалирования экрана Miracast, вы сможете легко передавать изображение со своего смартфона или планшета на большой экран телевизора. Этот телевизор поддерживает кабельное, эфирное и спутниковое телевидение, что делает его универсальным выбором для любого дома. Пульт управления Bluetooth с встроенным голосовым помощником Google Assistant обеспечивает еще больше удобства при использовании телевизора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LCD 50" QLED SMART QL50 50MT-UDG54G ROMBICA - стоимость товара 29520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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