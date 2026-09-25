Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х15
Вес, кг.
6
Описание товара Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный
Телевизор TCL 32A400 Pro с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в небольших помещениях. Модель 2026 года оснащена QLED-экраном с разрешением Full HD, который создаёт яркое и чёткое изображение. Встроенная система Google TV и поддержка Smart TV превращают устройство в мультимедийный центр с доступом к популярным приложениям и сервисам.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 32A400 Pro с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в небольших помещениях. Модель 2026 года оснащена QLED-экраном с разрешением Full HD, который создаёт яркое и чёткое изображение. Встроенная система Google TV и поддержка Smart TV превращают устройство в мультимедийный центр с доступом к популярным приложениям и сервисам.
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Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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