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Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный

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Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 1
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 2
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 3
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 4
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 5
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 6
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 7
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 8
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 9
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 10
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 11
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 12
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 13
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 14
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 15
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 16
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 17
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 18
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 19
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 20
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 21
Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 1
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 2
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 3
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 4
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 5
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 6
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 7
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 8
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 9
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 10
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 11
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 12
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 13
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 14
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 15
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 16
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 17
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 18
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 19
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 20
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 21
  • Телевизор TCL 32A400 Pro 32&quot; QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737901
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х15
Вес, кг.
6

Описание товара Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный

Телевизор TCL 32A400 Pro с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в небольших помещениях. Модель 2026 года оснащена QLED-экраном с разрешением Full HD, который создаёт яркое и чёткое изображение. Встроенная система Google TV и поддержка Smart TV превращают устройство в мультимедийный центр с доступом к популярным приложениям и сервисам.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Wi-Fi, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 32A400 Pro с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в небольших помещениях. Модель 2026 года оснащена QLED-экраном с разрешением Full HD, который создаёт яркое и чёткое изображение. Встроенная система Google TV и поддержка Smart TV превращают устройство в мультимедийный центр с доступом к популярным приложениям и сервисам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор TCL 32A400 Pro 32" QLED (2026) Slim Design FULL HD бежевый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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