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Телевизор QLED Digma 43" DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор QLED Digma 43" DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор QLED Digma 43&quot; DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699335
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, композитный (видео), антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
96х96х60
Вес, кг.
8.4

Описание товара Телевизор QLED Digma 43" DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

LED-телевизор Digma DM-LED43UQB31 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Google Assistant. Диагонали экрана 43" с разрешением 4K и мощности динамиков 20 Вт с технологией объемного звука Dolby Atmos хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть функция Chromecast для беспроводной трансляции мобильного контента на большой экран.

Отзывы о товаре Телевизор QLED Digma 43" DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, RJ-45, композитный (видео), антенный вход, CI+/PCMCIA
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Описание
LED-телевизор Digma DM-LED43UQB31 со Smart TV поддерживает голосовое управление через Google Assistant. Диагонали экрана 43" с разрешением 4K и мощности динамиков 20 Вт с технологией объемного звука Dolby Atmos хватает для удобного просмотра ТВ в комнате площадью около 20 м?. 3 HDMI-порта позволяют подключать к модели приставку или ПК, а 2 USB – внешние накопители для просмотра фото и видео. Есть функция Chromecast для беспроводной трансляции мобильного контента на большой экран.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор QLED Digma 43" DM-LED43UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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