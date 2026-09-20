Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai 43" H-LED43BU7003 черный
Hyundai H-LED43BU7003 – это эргономичный телевизор из линейки Яндекс ТВ, выполненный по всем современным стандартам и поддерживающий функции умного телевидения. Одной из главных особенностей данной модели является поддержка смарт-функций и управление ими с помощью русифицированной оболочки для ОС Android от Яндекса. Устройство может выходить в Интернет и проигрывать контент различных форматов с самых популярных стримингов. Чтобы получить к ним доступ, можно использовать эргономичный браузер или скачать соответствующие приложения в предустановленном магазине. Навигацию по фильмам и сериалам облегчает голосовой помощник Алиса. Командовать ей можно с помощью микрофона, установленного в пульт ДУ, который поставляется в комплекте с телевизором. Чтобы подключить к прибору периферийные гаджеты, в нём предусмотрены входы USB – преимущественно для флешек и жёстких дисков и порты HDMI – для использования экрана телевизора в качестве монитора с широкой диагональю. Его разрешение в 3840х2160 пикселей формата 4K Ultra HD позволяет не только комфортно смотреть новые фильмы и спортивные передачи, но и играть в современные игры с подключённых устройств: персональных компьютеров, ноутбуков, игровых приставок. Приём ТВ-каналов в данной модели осуществляется с помощью пяти различных ТВ-тюнеров: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2, а объёмный звук воспроизводится с двух стереодинамиков, каждый из которых имеет мощность 8 Ватт.
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