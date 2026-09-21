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Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 40&quot; DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699329
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
89х89х51
Вес, кг.
6.55

Описание товара Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор Digma – современное решение для вашего дома, подходящее как для просмотра телевизионных передач, так и для потокового контента. **Основные характеристики:** - **Диагональ экрана** составляет 40 дюймов, что делает его идеальным выбором для гостиных и спален среднего размера. - **Разрешение экрана и частота обновления**: Телевизор поддерживает стандартное разрешение с частотой обновления 60 Гц, обеспечивая плавное и четкое изображение. - **Аудио**: Устройство оснащено аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что обеспечивает качественное и громкое звучание. - **Подключения**: - Три порта HDMI позволят подключить несколько внешних устройств, таких как игровая приставка, Blu-ray плеер или саундбар. - Два USB порта для подключения внешних накопителей и воспроизведения мультимедия. - Поддержка Wi-Fi расширяет возможности подключения к интернету и потоковым сервисам благодаря встроенной поддержке Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. - **Энергопотребление**: Телевизор эффективно использует энергию, потребляя всего 90 Вт в рабочем режиме. **Вес и крепление**: - Вес телевизора без подставки составляет 5,25 кг, а с подставкой – 5,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. - Благодаря возможности крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x200, вы сможете легко разместить телевизор на удобной высоте. **Разработанный в 2024 году телевизор** Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, предоставляя пользователям комфортный и современный просмотр.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
90
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Digma – современное решение для вашего дома, подходящее как для просмотра телевизионных передач, так и для потокового контента. **Основные характеристики:** - **Диагональ экрана** составляет 40 дюймов, что делает его идеальным выбором для гостиных и спален среднего размера. - **Разрешение экрана и частота обновления**: Телевизор поддерживает стандартное разрешение с частотой обновления 60 Гц, обеспечивая плавное и четкое изображение. - **Аудио**: Устройство оснащено аудиосистемой с суммарной выходной мощностью 16 Вт, что обеспечивает качественное и громкое звучание. - **Подключения**: - Три порта HDMI позволят подключить несколько внешних устройств, таких как игровая приставка, Blu-ray плеер или саундбар. - Два USB порта для подключения внешних накопителей и воспроизведения мультимедия. - Поддержка Wi-Fi расширяет возможности подключения к интернету и потоковым сервисам благодаря встроенной поддержке Smart TV на базе операционной системы Яндекс ТВ. - **Энергопотребление**: Телевизор эффективно использует энергию, потребляя всего 90 Вт в рабочем режиме. **Вес и крепление**: - Вес телевизора без подставки составляет 5,25 кг, а с подставкой – 5,4 кг, что облегчает его транспортировку и установку. - Благодаря возможности крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x200, вы сможете легко разместить телевизор на удобной высоте. **Разработанный в 2024 году телевизор** Digma сочетает в себе передовые технологии и доступность, предоставляя пользователям комфортный и современный просмотр.
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Отзывы


Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB33 Яндекс.ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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